Bufera in casa Pogba: Mathias annuncia rivelazioni choc sul fratello, Paul lo ho già denunciato per estorsione (Di domenica 28 agosto 2022) Mathias Pogba, fratello del centrocampista della Juve, ha pubblicato un video su Instagram dove ha promesso rivelazioni su Paul e su Kylian Mbappé. Gli avvocati del campione del mondo 2018 hanno fatto sapere di aver già denunciato per estorsione Mathias un mese fa. Il 32enne è pure lui un calciatore, ma al momento è senza squadra, fino a qualche mese era vicino al fratello con cui partecipò anche a una puntata di Chiringuito Tv in Spagna, ma adesso promette notizie choc su di lui: “Penso che non sia sfuggito a nessuno il gran rumore mediatico sul suo trasferimento – racconta nel video social – i suoi problemi e il suo infortunio, senza parlare del suo documentario catastrofico. Pubblico questo video perché considero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)del centrocampista della Juve, ha pubblicato un video su Instagram dove ha promessosue su Kylian Mbappé. Gli avvocati del campione del mondo 2018 hanno fatto sapere di aver giàperun mese fa. Il 32enne è pure lui un calciatore, ma al momento è senza squadra, fino a qualche mese era vicino alcon cui partecipò anche a una puntata di Chiringuito Tv in Spagna, ma adesso promette notiziesu di lui: “Penso che non sia sfuggito a nessuno il gran rumore mediatico sul suo trasferimento – racconta nel video social – i suoi problemi e il suo infortunio, senza parlare del suo documentario catastrofico. Pubblico questo video perché considero ...

