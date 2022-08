"Brutta caduta" per Paola Turci, ricoverata in ospedale per trauma cranico (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Brutta caduta" per Paola Turci, che per causa di un trauma cranico è stata ricoverata in ospedale e pertanto costretta ad annullare il concerto previsto per domani sera a Forlì. E' la stessa cantautrice a dare la notizia sui social con queste parole: "Sto bene, è stata una Brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano". Sui social è arrivato anche il commento di Francesca Pascale: "Dopo uno spavento improvviso, il peggio è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "" per, che per causa di unè stataine pertanto costretta ad annullare il concerto previsto per domani sera a Forlì. E' la stessa cantautrice a dare la notizia sui social con queste parole: "Sto bene, è stata unae ho riportato un, sono ine ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano". Sui social è arrivato anche il commento di Francesca Pascale: "Dopo uno spavento improvviso, il peggio è ...

