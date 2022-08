anteprima24 : ** #Brucellosi, al presidio elettorale atteso anche De Magistris ** - ANSACampania : Brucellosi, al presidio elettorale atteso anche De Magistris - ANSACampania : Brucellosi: allevatori bufalini in 'presidio' elettorale -

anteprima24.it

... frazione del Comune di Grazzanise (Caserta), dove è stato istituito unfisso di protesta contro il piano regionale di eradicazione dellae della Tbc bufalina, che in dieci anni ...Oggi in quel rettangolo al centro dell'abbraccio di case e chiesa c'è ilpermanente dell'... abbiamo fatto tantissime proposte per rendere questo piano efficace, invece tbc estanno ... Brucellosi, al presidio elettorale atteso anche De Magistris Dopo il segretario della Lega Matteo Salvini e la candidata di "Noi di Centro" Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, mercoledì 31 agosto sarà l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, leader d ...'Non puoi abbattere 140mila bestie e poi avere l'incremento del problema. Non sono solo errori, e' ovvio che c'e' qualcuno che ci guadagna'.