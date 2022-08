Brest vs Montpellier HSC – pronostico, formazioni, notizie sulla squadra Di Ben Sully | 1d (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo aver battuto l’Angers lo scorso fine settimana, il Brest cercherà di ottenere vittorie consecutive quando accoglierà il Montpellier HSC allo Stade Francis-Le Ble. Gli ospiti, invece, cercheranno di riprendersi da due sconfitte consecutive, dopo aver perso 5-2 contro il Paris Saint-Germain e 2-1 contro l’Auxerre. Il calcio di inizio di Brest vs Montpellier HSC è previsto domenica 28 agosto alle 15 Anteprima della partita Brest vs Montpellier HSC: a che punto sono le due squadre Brest Dopo aver iniziato la stagione con una sconfitta per 3-2 contro il Lens, i padroni di casa hanno iniziato la loro campagna in casa con un incontro difficile contro il Marsiglia. Sebbene Nuno Tavares abbia trovato la rete nel primo tempo, un colpo di Pierre Lees-Melou al 61° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo aver battuto l’Angers lo scorso fine settimana, ilcercherà di ottenere vittorie consecutive quando accoglierà ilHSC allo Stade Francis-Le Ble. Gli ospiti, invece, cercheranno di riprendersi da due sconfitte consecutive, dopo aver perso 5-2 contro il Paris Saint-Germain e 2-1 contro l’Auxerre. Il calcio di inizio divsHSC è previsto domenica 28 agosto alle 15 Anteprima della partitavsHSC: a che punto sono le due squadreDopo aver iniziato la stagione con una sconfitta per 3-2 contro il Lens, i padroni di casa hanno iniziato la loro campagna in casa con un incontro difficile contro il Marsiglia. Sebbene Nuno Tavares abbia trovato la rete nel primo tempo, un colpo di Pierre Lees-Melou al 61° ...

