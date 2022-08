Agenzia ANSA

... Patria, Famiglia e Liberta'", la 65esima edizione del "Barretos International Rodeo", ovvero il piu' grande rodeo di cowboy delche si e' concluso oggi 28 agosto, raccogliedi ...Rimonte come quelle belga e ungherese di Verstappen, al pari della risalita di Hamilton in... in quanto la sua superiorità tecnica deriva dal lavoro didi dipendenti, ingegneri e non ... Brasile: migliaia di spettatori assistono al piu' grande rodeo del paese - Mondo Mescolando rodeo, musica, feste, devozione religiosa e slogan di destra come 'Dio, Patria, Famiglia e Liberta'', la 65esima edizione del ...La politica in generale, ma soprattutto le competizioni elettorali, sono una prova reiterata che non siamo per natura una specie razionale, o inclini alla ...