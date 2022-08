Bonus bollette, verso l’aumento del tetto Isee (Di domenica 28 agosto 2022) I sindacati spingono per alzare il tetto dell’Isee relativamente agli aiuti destinati ad azzerare gli aumenti in bolletta Il decreto Aiuti bis è un provvedimento straordinario del Governo uscente emanato per fronteggiare le difficoltà economiche riscontate per alcune fasce di reddito relativamente all’aumento generalizzato dei prezzi. Il decreto ha confermato alcuni aiuti già intrapresi precedentemente L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 28 agosto 2022) I sindacati spingono per alzare ildell’relativamente agli aiuti destinati ad azzerare gli aumenti in bolletta Il decreto Aiuti bis è un provvedimento straordinario del Governo uscente emanato per fronteggiare le difficoltà economiche riscontate per alcune fasce di reddito relativamente algeneralizzato dei prezzi. Il decreto ha confermato alcuni aiuti già intrapresi precedentemente L'articolo proviene da Consumatore.com.

