Bollette, Salvini: «Armistizio su gas e luce, mandato pieno a Draghi su modello Francia». Calenda: «Almeno uno c'è arrivato...» (Di domenica 28 agosto 2022) Elezioni politiche 2022. La giornata in diretta. È la questione caro-energia, con tutte le ricadute sulle tasche degli italiani e i possibili margini di manovra del governo Draghi, a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 agosto 2022) Elezioni politiche 2022. La giornata in diretta. È la questione caro-energia, con tutte le ricadute sulle tasche degli italiani e i possibili margini di manovra del governo, a...

Agenzia_Ansa : 'La Russia - assicura il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev - è pronta a fornire gas… - marattin : Ieri sera a Controcorrente. Le nostre proposte precise su fisco e caro-bollette. I miei interlocutori erano più int… - AndreaOrlandosp : Salvini ha un’amnesia. Non ricorda che il Pd ha sollecitato e sostenuto tutti gli interventi contro il caro bollett… - fisco24_info : Elezioni 2022, Salvini: 'Soldi ad aziende per tetto bollette come in Francia': (Adnkronos) - Il leader della Lega l… - LocalPage3 : Elezioni 2022, Salvini: 'Soldi ad aziende per tetto bollette come in Francia' -