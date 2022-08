Bollette: nel biennio 2021-2022 su luce e gas stangata da +1.231 euro a famiglia (+93%) (Di domenica 28 agosto 2022) Senza interventi nuovi pesanti rincari a partire da ottobre. Conto energetico rischia di superare i 5.000 euro a famiglia nel 2023 in assenza di blocco tariffe ed efficaci misure di contrasto Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 agosto 2022) Senza interventi nuovi pesanti rincari a partire da ottobre. Conto energetico rischia di superare i 5.000nel 2023 in assenza di blocco tariffe ed efficaci misure di contrasto

sole24ore : Bollette: nel biennio 2021-2022 su luce e gas stangata da +1.231 euro a famiglia (+93%) - raffaellapaita : No nel mio giardino! Ecco cosa accadrebbe se governassero loro il Paese. Non realizzerebbero le infrastrutture e i… - matteosalvinimi : Benvenuta alla sinistra nel mondo reale: quando la Lega parlava di emergenza bollette e otteneva miliardi per tampo… - Dory79898012 : RT @Antonie62537279: Altri 1500 sbarcano nel ns Paese! Hot spot stracolmo! I ns politici non muovono foglia , lasciano che l'immigrazione i… - bettasanlazzaro : RT @fisco24_info: Bollette: nel biennio 2021-2022 su luce e gas stangata da +1.231 euro a famiglia (+93%): Senza interventi nuovi pesanti r… -