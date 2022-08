Bollette in vetrina, il disagio degli imprenditori e il difetto della politica. Parla Musacci (Fipe) (Di domenica 28 agosto 2022) Rincari sulle forniture energetiche fino al 300% su base annua, rarefazione delle materie prime e inflazione alle stelle. In questo scenario si muovono le imprese nell’anno del Signore 2022, alla vigilia di un autunno che si prospetta lungo e tortuoso. Un primo segnale di malcontento arriva dalla categoria dei pubblici esercizi che fa capo al sistema Confcommercio, la Fipe, i cui associati in tutta Italia, da ieri, hanno deciso di esporre sulle vetrine delle loro attività le Bollette rincarate. E la politica, che su questo tema si gioca gran parte della credibilità per lo meno agli occhi di una fetta consistente dell’elettorato, “propone da un lato soluzioni a lungo termine, che non danno risposte all’immediatezza del problema o ipotizzano correttivi che si muovo su tavoli sovranazionali”. L’analisi è del ... Leggi su formiche (Di domenica 28 agosto 2022) Rincari sulle forniture energetiche fino al 300% su base annua, rarefazione delle materie prime e inflazione alle stelle. In questo scenario si muovono le imprese nell’anno del Signore 2022, alla vigilia di un autunno che si prospetta lungo e tortuoso. Un primo segnale di malcontento arriva dalla categoria dei pubblici esercizi che fa capo al sistema Confcommercio, la, i cui associati in tutta Italia, da ieri, hanno deciso di esporre sulle vetrine delle loro attività lerincarate. E la, che su questo tema si gioca gran partecredibilità per lo meno agli occhi di una fetta consistente dell’elettorato, “propone da un lato soluzioni a lungo termine, che non danno risposte all’immediatezza del problema o ipotizzano correttivi che si muovo su tavoli sovranazionali”. L’analisi è del ...

__Dan96_ : RT @CuocoFiorellino: Una nota associazione di esercizi pubblici e commercianti di Torino invita noi Imprenditori del Commercio, del Turismo… - gazzettaparma : Le bollette finiscono in vetrina - FilippoCarmigna : RT @Corriere: I negozianti e le bollette in vetrina: «Spendiamo tutte per la luce» - Grigiopel : RT @CuocoFiorellino: Una nota associazione di esercizi pubblici e commercianti di Torino invita noi Imprenditori del Commercio, del Turismo… - EnricoAntonio68 : RT @gspazianitesta: Oltre alle bollette di luce e gas, mettere in vetrina anche i bollettini di IMU e TARI? -