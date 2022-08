Bollette: Bonelli-Fratoianni, 'chiediamo a Draghi immediata ridistribuzione extraprofitti' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "In questo momento c'è una soluzione immediata al caro-Bollette, per questo chiediamo a tutti i leader dei partiti di abbandonare le polemichette da campagna elettorale e di lavorare insieme per il bene comune dell'Italia, rivolgendo un appello comune a Draghi perché domani stesso riunisca il Cdm per ridistribuire immediatamente i 50 miliardi di extraprofitti che le società energetiche italiane hanno conseguito grazie alla loro speculazione sul gas sui conti correnti di famiglie e imprese italiane" Così Eleonora Evi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "In questo momento c'è una soluzioneal caro-, per questoa tutti i leader dei partiti di abbandonare le polemichette da campagna elettorale e di lavorare insieme per il bene comune dell'Italia, rivolgendo un appello comune aperché domani stesso riunisca il Cdm per ridistribuiremente i 50 miliardi diche le società energetiche italiane hanno conseguito grazie alla loro speculazione sul gas sui conti correnti di famiglie e imprese italiane" Così Eleonora Evi, Angeloe Nicola, dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

Turi_000 : @Nonha_stata @LaFATAaStelle Ed era per questo che in quel periodo si è fatto il Tap ( osteggiato da chiunque, da Em… - Giustinianorex : @alesallusti Infatti i politici di FdI hanno già detto che Piombino non si farà alla faccia degli imprenditori che… - Agenparl : ENERGIA. ALLEANZA #Verdi E SINISTRA: DA NOI, PROPOSTE CHIARE PER ABBASSARE COSTO BOLLETTE E ... - - GGoogleenzo : @LaVeritaWeb Bonelli le bollette le paga tutte lui. - angelorso969 : @SignorErnesto Attento che Bonelli magari manco ha capito quello che ha scritto, ma forse è il classico orologio ro… -