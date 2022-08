Bolletta da 9 milioni di euro | Cartiera veneta ferma produzione

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago – Se è vero che il lavoro nobiltà l’uomo, è anche vero che lo stesso non può lavorare per la sola gloria. Il lavoro dovrebbe infatti consentire perlomeno il sostentamento familiare e il mantenimento delle spese vive affrontate dal nucleo domestico. Ultimamente, però, a quanto pare gli italiani sono sempre più strangolati dai mostruosi rincari stampati sulle bollette energetiche. Usciamo però dalle mura abitative per entrare in quelle del luogo di lavoro. Negli ultimi mesi e in tutto il periodo dettato dalle restrizioni per il Covid 19, le aziende italiane sono sempre più vessate da tassazioni straordinarie talvolta troppo impegnative e praticamente impossibili da pagare. È oggi il caso di unadella provincia di Rovigo che, a causa degli aumenti, si è vista triplicare i prezzi di listino delle materie prime, rispetto ...

Corriere : Rovigo, bolletta da 9 milioni. Cartiere del Polesine ferma la produzione: «Lavorare costa troppo» - guamedeo : RT @VincitorioGc: Una bolletta da 9 milioni di euro che costringe l’impresa Cartiere d Polesine ad un fermo forzato della produzione nonost… - Clod40206547 : RT @VincitorioGc: Una bolletta da 9 milioni di euro che costringe l’impresa Cartiere d Polesine ad un fermo forzato della produzione nonost… - davidemeroni : Giusto per fare chiarezza Il rigassificatore a #Piombino entrerebbe in funzione nel Marzo 2023 e costerebbe 750 mil… - DeveloperHart : RT @VincitorioGc: Una bolletta da 9 milioni di euro che costringe l’impresa Cartiere d Polesine ad un fermo forzato della produzione nonost… -

Sky Tg24

A pagare lapiù salata saranno le imprese del comparto della ristorazione, che si troveranno a spendere - a parità di consumi - quasi 2 miliardi di euro in più (+1.944), mentre per i ...... capaci per altro di offrire una gamma da ben 16di colori! Compatibile con ALexa, questa ... è il consumo energetico e il conseguente impatto ine sull'ambiente. Il nostro consiglio è ... Caro energia, per il terziario bolletta da 11 miliardi: a rischio 90mila attività Prende piede l'ipotesi tra gli esperti, per far fronte al caro bollette, di disaccoppiare l'energia elettrica e quella del gas: come funziona ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "In questo momento c è una soluzione immediata al caro-bollette, per questo chiediamo a tutti i leader dei partiti di abbandonare le polemichette da campagna elettorale e..