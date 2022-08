Blocco navale subito Meloni | caos a Lampedusa | cosa succede nel silenzio generale

(Di domenica 28 agosto 2022) Il record di sbarchi registrato nelle ultime ore in quel dinon è passato inosservato. Giorgiaha infatti colto al volo l'occasione per ribadire la necessità di un, che intende realizzare se dovesse effettivamente salire a Palazzo Chigi. “Uno Stato serio - ha dichiarato la leader di Fdi - controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò ma di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il”. “Una missione europea - ha aggiunto la- in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno ...

pietroraffa : == Meloni:'Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco nav… - sandrogozi : “Blocco navale”, ovvero: quando anziché fare politica si gioca a battaglia navale. Fratelli d’Ungheria ???? = incompe… - adrianobiondi : Non ha senso proporre il blocco navale: ASGI spiega perché (anche) i dati di Meloni sull’immigrazione sono totalmen… - AlvisiConci : RT @crlggg: Elezioni politiche 2022, Salvini: 'Armistizio su luce e gas, pieno mandato a Draghi'. Calenda: 'Vediamoci domani'. Meloni torna… - Stefano___1970 : @confundustria -

L'Unione Sarda.it

' Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. ...L'importante è spararla grossa, con slogan e non con soluzioni credibili, perché anche la nuova versione delè impraticabile, confligge con la legislazione internazionale e si basa su pie illusioni, oltre agli aspetti di disumanità. La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commenta con ... Sbarchi senza sosta, Meloni: “Blocco navale dal 25 settembre” - L'Unione Sarda.it dichiarato Enrico Borghi, responsabile politiche della sicurezza del Partito Democratico, intervento in un evento elettorale alla Festa dell'Unità di Grignasco ...Ancora sbarchi sull’isola di Lampedusa e hotspot sempre di più al collasso. Non si arresta un flusso da record di immigrati che arrivano ...