Biathlon | Mondiali estivi Ruhpolding | Wierer oro anche nella mass start

(Di domenica 28 agosto 2022) Arriva un altro oro per l’Italia aidi, in corso di svolgimento a, in Germania. Dorotheasi ripete dopo il successosupersprint e conquista la prima posizioneodierna, imponendosi sulla padrona di casa Denis Herrmann e la ceca Marketa Davidova; quinta posizione per Lisa Vittozzi, che invece aveva conquistato l’oro ierisprint. Con quest’altra medaglia le azzurre chiudono in seconda posizione nel medagliere, dietro solamente alla Germania. SportFace.

Dopo la medaglia d'argento nella supersprint, Lisa Vittozzi si migliora e sale sul gradino più alto del podio nella sprint sui 6 km deiestivi diin corso di svolgimento a Ruhpolding, in Germania. La sappadina, portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri, ha commesso appena un errore nella serie a terra, poi è stata ...A seguire il programma completo:JUNIORES SKIROLL MADONA (LET) 25/08/22 " 10 Km TC M e 7,5 Km TC F 26/08/22 " Teamsprint 27/08/22 " Sprint 0,2 Km Qualificazioni e Finale M e F 28/08/22 " 15 ...Lisa Vittozzi è d'oro nella sprint race dei Mondiali estivi di biathlon, in corso di svolgimento a Ruhpolding, in Germania.