Berlusconi, l'alibi della lotta alla democrazia per favorire furbi e abusi edilizi (Di domenica 28 agosto 2022) Il giochetto è sempre lo stesso: puntare l'indice contro le lentezze della burocrazia (che ci sono) per invocare però un male peggiore, ossia favorire abusi e furbi che senza regole e restrizioni ... Leggi su globalist (Di domenica 28 agosto 2022) Il giochetto è sempre lo stesso: puntare l'indice contro le lentezzeburocrazia (che ci sono) per invocare però un male peggiore, ossiache senza regole e restrizioni ...

maod79 : @berlusconi La vecchiaia non è un alibi per dimenticare le responsabilità - ceccox4 : @DrGregHouse73 @CScrotone Quindi,secondo te,andare in discoteca come Sanna Marin è da zoccola come le escort del BU… -