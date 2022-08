Benzina a Napoli, i dieci distributori più economici: dove fare il pieno sotto gli 1,7 euro (Di domenica 28 agosto 2022) Con l?approvazione del decreto Aiuti-bis, il governo ha varato anche la proroga fino al 20 settembre dello sconto sulle accise sui carburanti - pari a circa 30 centesimi - finora adottato... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 agosto 2022) Con l?approvazione del decreto Aiuti-bis, il governo ha varato anche la proroga fino al 20 settembre dello sconto sulle accise sui carburanti - pari a circa 30 centesimi - finora adottato...

