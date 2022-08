Benevento Città Spettacolo travolta dalla musica di Nino D’Angelo VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una serata all’insegna del coinvolgimento, del canto, della partecipazione. In fondo c’era da aspettarselo, mettereall’interno di un cartellone, come fatto da, e’ sinonimo di successo, sotto tutti i punti di vista. L’ex caschetto biondo dellanapoletana ha saputo coinvolgere una Piazza Risorgimento gremita fino all’inverosimile attraverso i suoi vecchi successi e quelli più recenti. Si e’ chiuso ail tour estivo di “40 anni di “Nu jeans e ‘na maglietta”, una delle sue più celebri canzoni. Salti, balli, cori, telefoni accesi per immortalare ogni immagine e registrare ogni brano,ha accontentato tutti., ...