Belotti: «So che il mio silenzio potrebbe avervi ferito, vi chiedo scusa. Torino sarà sempre casa mia»

È arrivato poche ore fa il saluto ufficiale di Andrea Belotti al Torino. L'ex capitano dei granata, campione d'Europa con l'Italia di Mancini, si unisce – da svincolato – alla Roma di Mourinho. Proprio in questi minuti, sta firmando il contratto coi giallorossi. Sarà il vice-Abraham, in qualche occasione potrà anche giocare insieme al centravanti inglese. Belotti ha giocato al Toro per sette anni, ne è diventato un simbolo. Di seguito le sue parole, affidate ai social ed in particolare a Instagram.

Caro Toro, cari tifosi del Toro, è difficile per me spiegare quello che abbiamo vissuto insieme in questi 7 anni. Sono arrivato che ero poco più di un ragazzino e giorno dopo giorno sono cresciuto, basandomi sui valori che questa squadra rappresenta. Ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo dentro, in ogni ...

