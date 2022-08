Belotti alla Roma | è ufficiale | annuncio sui social In arrivo anche Camara

marcoconterio : ?? ???? Attese domani le visite di Andrea Belotti con la #Roma e anche il passaggio di Felix Afena-Gyan alla #Cremonese ?? @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Felix alla @USCremonese in chiusura (6M più 3M bonus), si sblocca #Belotti alla @OfficialASRoma ?#calciomercato @SkySport - angelomangiante : #Felix vicinissimo alla Cremonese. #Belotti ci siamo. Pronto per la #AsRoma. @SkySport - MatteoPirone4 : @OfficialASRoma Daje Dajeeeeeeeeeee Daje Dajeeeeeeeeeee Gallo ?? Andrea Belotti.. Benvenuto alla Roma - AlessioLotito90 : Ufficiale #Belotti alla Roma -

... Andreaè un calciatore della Roma . Ad annunciarlo sui social con un suggestivo post e una foto particolare è stato lo stesso club giallorosso, che dopo aver ceduto FelixCremonese ha ...Dieci i trasferimenti già ufficiali dall'anno scorso, i prossimi sarannoe Acerbi INTER - ACERBI, IL DIFENSORE ATTESO A MILANO ANDREAROMA Il Gallo è da settimane promesso sposo ...Una foto della classica esultanza con la cresta del "Gallo" e una clessidra, segno che è solo questione di tempo. Così la Roma sui suoi profili social ha di fatto annunciato l'ingaggio di Andrea Belot ...Mourinho aveva fatto le richieste di mercato dopo la gara contro la Cremonese. Le sue richieste erano per un centrocampista e per un attaccante. Tutto confermato per Andrea Belotti, che è arrivato a p ...