Belotti alla Roma | è ufficiale

marcoconterio : ?? ???? Attese domani le visite di Andrea Belotti con la #Roma e anche il passaggio di Felix Afena-Gyan alla #Cremonese ?? @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Felix alla @USCremonese in chiusura (6M più 3M bonus), si sblocca #Belotti alla @OfficialASRoma ?#calciomercato @SkySport - angelomangiante : #Felix vicinissimo alla Cremonese. #Belotti ci siamo. Pronto per la #AsRoma. @SkySport - asrPT7 : RT @tempoweb: Andrea #Belotti alla corte di José #Mourinho. La clausola che fa scattare il rinnovo fino al 2025: i dettagli @fil_biafora #a… - romaforever_it : Andrea Belotti alla corte di José Mourinho. La clausola che fa scattare il rinnovo fino al 2025… -

Ora è ufficiale: Andreaè un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante italiano aveva già salutato i tifosi del Torino sui social e ora andrà finalmente ad aggiungersibatteria offensiva di Josè Mourinho , ...Dopo un lunghissimo corteggiamento, durato per quasi tutta l'estate, Andreaè ufficialmente un nuovo giocatore della Roma . Il Gallo si trasferiscecorte di Josè Mourinho a parametro zero e firma un contratto di un anno con opzione per altri due. UFFICIALE: ...Due ottime notizie per i tifosi della Roma: l'ufficialità dell'ingaggio di Andrea Belotti e l'accordo raggiunto con l'Olympiakos per Mady Camara.Un altro tassello per il mercato della Roma. Dopo Svilar, Matic, Celik, Dybala e Wijnaldum José Mourinho può abbracciare anche Andrea ...