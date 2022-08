sportli26181512 : Bellingham, c'è l'accordo con il Liverpool!: Secondo Football Insider, Il Liverpool ha un accordo verbale con il ce… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Liverpool, accordo verbale con Bellingham del Borussia Dortmund - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Liverpool, accordo verbale con Bellingham del Borussia Dortmund - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Liverpool, accordo verbale con Bellingham del Borussia Dortmund - napolimagazine : MERCATO - Liverpool, accordo verbale con Bellingham del Borussia Dortmund -

Il Sannio Quotidiano

...probabilmente ha già uncon Pau Torres . Il Villarreal valuta il giocatore tra i 40/50M, mentre la Vecchia Signora lo valuta sui 30/40M e sta ragionando sui bonus. Gnabry esono ...Adesso il grande sogno si chiama Jude, centrocampista 18enne del Borussia Dortmund, ... centrocampista del Leeds : la trattativa sarebbe ai dettagli con l'intorno a 70 - 75 milioni . Calcio: Liverpool su Bellingham, accordo con il Dortmund per gennaio Roma, 28 ago. - Il Liverpool è già al lavoro per un colpo di mercato per gennaio. Secondo Football Insider, infatti, gli inglesi avrebbero già un accordo verbal ...Secondo Football Insider, il Liverpool avrebbe raggiunto un accordo verbale con Jude Bellingham, straripante talento 19enne del Borussia Dortmund.