“Beautiful” anticipazioni del 28 agosto | la nascita del figlio di Steffy e Finn

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 agosto 2022) Appuntamento domenicale con “” oggi 28a partire dalle 14:00, subito dopo “L’Arca Di Noè” con l’81esimo episodio della 31esima stagione della soap americana. “”, trama eddel 2828A casa di, tra gioia e tensione, sta per nascere il bambino che lei aspetta dainizia il travaglio assistita dae dall’ostetrica. Ridge informa Brooke chesta per partorire, ma che lui non può mancare alla cerimonia per il rinnovo delle promesse di matrimonio tra suo padre e Quinn. Nel cast: John McCook, Katherine Kelly Lang, Thorsten Kaye, Ingo Rademache, Jacqueline MacInnes Wood, Heather Tom, Annika ...