Beach volley, World Tour 2022, Alfieri/Sacripanti e Viscovich/Marchetto quinti a Montpellier. Trionfo ucraino a Baden (Di domenica 28 agosto 2022) Doppio quinto posto per gli azzurri nel torneo uture di Montpellier. Le due coppie italiane in tabellone superano gli ottavi di finale ma non i quarti e devono rimandare l’approdo alla semifinale di un torneo del circuito mondiale. Vittoria ucraina, invece, con le sorelle Makhno nel torneo femminile di Baden mentre nel maschile in semifinale ci sono quattro coppie della stessa nazione, quella ospitante, l’Austria. Montpellier Viscovich/Marchetto avevano iniziato bene la giornata conquistando un successo non facile contro gli olandesi Sengers/Boehlé con un 2-0 822-20, 21-18) molto combattuto. Nei quarti di finale, però, la coppia azzurra si è dovuta arrendere di fronte agli spagnoli Huerta/Jimenez, vittoriosi 2-0 (21-18, 21-19). Alfieri/Sacripanti hanno superato negli ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Doppio quinto posto per gli azzurri nel torneo uture di. Le due coppie italiane in tabellone superano gli ottavi di finale ma non i quarti e devono rimandare l’approdo alla semifinale di un torneo del circuito mondiale. Vittoria ucraina, invece, con le sorelle Makhno nel torneo femminile dimentre nel maschile in semifinale ci sono quattro coppie della stessa nazione, quella ospitante, l’Austria.avevano iniziato bene la giornata conquistando un successo non facile contro gli olandesi Sengers/Boehlé con un 2-0 822-20, 21-18) molto combattuto. Nei quarti di finale, però, la coppia azzurra si è dovuta arrendere di fronte agli spagnoli Huerta/Jimenez, vittoriosi 2-0 (21-18, 21-19).hanno superato negli ...

Luxgraph : Le coppie azzurre a Montpellier chiudono al 5° posto - FabioBedini : @gigi1mastro @LegaSalvini A me la pallavolo mi ha fatto sempre schifo, non ho idea chi sia questo che vuole togliet… - palermo24h : Scicli – Appuntamenti sportivi a Cava D’Aliga, in archivio anche il torneo di Beach Volley - ghostofU : riportatemi a giocare a beach volley al tramonto con le mie migliori amiche - Drx_Jekyll : Vado a giocare sulla spiaggia l'ultimo giorno di mare e PERDO L'ORECCHINO CHE MI HA REGALATO LA MIA RAGAZZA. Ho ti… -