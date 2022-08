Beach volley, Campionato Italiano 2022. A Catania profumo d’Europa: trionfano Menegatti/Gottardi e Benzi/Bonifazi (Di domenica 28 agosto 2022) Torneo grandi firme il penultimo del Campionato Italiano 2022 che si è concluso questo pomeriggio a Catania. A imporsi, sia in campo maschile che in quello femminile, sono state due coppie reduci dal Campionato Europeo di Monaco: Menegatti/Gottardi e Benzi/Bonifazi. Vittoria fondamentale quella di Marta Menegatti e Valentina Gottardi in campo femminile: il binomio allenato da Caterina De Marinis ha vinto in rimonta la finale contro Benazzi/Breidenbach operando il sorpasso virtuale nella classifica generale del circuito tricolore. Per la conquista del titolo valgono i migliori quattro tornei e con tre successi (due dei quali in tappe Gold) Menegatti/Gottardi si sono ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Torneo grandi firme il penultimo delche si è concluso questo pomeriggio a. A imporsi, sia in campo maschile che in quello femminile, sono state due coppie reduci dalEuropeo di Monaco:. Vittoria fondamentale quella di Martae Valentinain campo femminile: il binomio allenato da Caterina De Marinis ha vinto in rimonta la finale contro Benazzi/Breidenbach operando il sorpasso virtuale nella classifica generale del circuito tricolore. Per la conquista del titolo valgono i migliori quattro tornei e con tre successi (due dei quali in tappe Gold)si sono ...

