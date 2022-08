Basket: Gallinari, 'fa tremendamente male rinunciare a questo sogno azzurro' (Di domenica 28 agosto 2022) Milano, 28 ago. - (Adnkronos) - "Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra". Così su Instagram Danilo Gallinari dopo la rinuncia ai campionati europei a causa di un infortunio al menisco sinistro. "Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio -aggiunge l'ala dei Boston Celtics-. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Milano, 28 ago. - (Adnkronos) - "Fa. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fadettamente. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra". Così su Instagram Danilodopo la rinuncia ai campionati europei a causa di un infortunio al menisco sinistro. "Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio -aggiunge l'ala dei Boston Celtics-. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medicosono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al ...

sportface2016 : +++Lesione del menisco per Danilo #Gallinari: non giocherà gli Europei con l'Italia+++#Basket - Eurosport_IT : Che brutta notizia! ?????? Ora vincere per @gallinari8888 ?????? #EurosportBASKET | #ItalBasket | #Gallinari |… - fisco24_info : Basket: lesione al menisco, Gallinari salta Europei: Azzurro si è infortunato ieri contro la Georgia, non recupera… - theshieldofspo1 : Danilo Gallinari è fuori dagli Europei di Basket 2022 a causa della rottura del menisco subita nel match contro la… - Italian : Basket: lesione al menisco, Gallinari salta Europei -