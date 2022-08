Basket: Danilo Gallinari salterà gli Europei 2022. Infortunio al menisco per la stella dell’Italia (Di domenica 28 agosto 2022) Adesso è ufficiale: niente Europei 2022 per Danilo Gallinari. Fatale l’Infortunio occorso all’inizio dell’ultimo quarto ieri nella sfida di qualificazioni ai Mondiali 2023 tra Italia e Georgia al PalaLeonessa di Brescia. Gli azzurri perdono la loro stella di prima grandezza, che avrebbe disputato la manifestazione continentale praticamente in casa, almeno per il girone al Mediolanum Forum. Questo il comunicato della FIP in merito: “In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Adesso è ufficiale: nienteper. Fatale l’occorso all’inizio dell’ultimo quarto ieri nella sfida di qualificazioni ai Mondiali 2023 tra Italia e Georgia al PalaLeonessa di Brescia. Gli azzurri perdono la lorodi prima grandezza, che avrebbe disputato la manifestazione continentale praticamente in casa, almeno per il girone al Mediolanum Forum. Questo il comunicato della FIP in merito: “In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia,è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale ...

sportface2016 : +++Lesione del menisco per Danilo #Gallinari: non giocherà gli Europei con l'Italia+++#Basket - Eurosport_IT : Che brutta notizia! ?????? Ora vincere per @gallinari8888 ?????? #EurosportBASKET | #ItalBasket | #Gallinari |… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++Lesione del menisco per Danilo #Gallinari: non giocherà gli Europei con l'Italia+++#Basket - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Che brutta notizia! ?????? Ora vincere per @gallinari8888 ?????? #EurosportBASKET | #ItalBasket | #Gallinari | #EuroBasket h… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Che brutta notizia! ?????? Ora vincere per @gallinari8888 ?????? #EurosportBASKET | #ItalBasket | #Gallinari | #EuroBasket h… -