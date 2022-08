Basket, Danilo Gallinari: “Fa tremendamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Sarò al fianco del gruppo in ogni gara” (Di domenica 28 agosto 2022) Parla anche il diretto interessato, dopo la sentenza definitiva che lo esclude dagli Europei al via, per l’Italia, il 2 settembre al Mediolanum Forum di Milano. Lui, Danilo Gallinari, non ci sarà: l’infortunio subito contro la Georgia ieri, al PalaLeonessa di Brescia, lo ha tagliato fuori da ogni speranza di giocare la rassegna continentale. Il suo dispiacere è affidato a un post Instagram: “Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Parla anche il diretto interessato, dopo la sentenza definitiva che lo esclude dagli Europei al via, per l’Italia, il 2 settembre al Mediolanum Forum di Milano. Lui,, non ci sarà: l’infortunio subito contro la Georgia ieri, al PalaLeonessa di Brescia, lo ha tagliato fuori dasperanza di giocare la rassegna continentale. Il suo dispiacere è affidato a un post Instagram: “Fa. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in unavinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima. Fadettamente. Volevamo regalarci delle notti magiche. In ...

