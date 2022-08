Barcellona, Koundé registrato e convocato da Xavi: pronto al debutto contro il Valladolid (Di domenica 28 agosto 2022) Si è fatta attendere la registrazione di Koundé al Barcellona, ma ora è ufficiale. Il nuovo centrale blaugrana infatti... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Si è fatta attendere la registrazione dial, ma ora è ufficiale. Il nuovo centrale blaugrana infatti...

Barcellona, UFFICIALE: Koundé è stato registrato Commenta per primo Jules Koundé può finalmente mettersi a disposizione di Xavi. Come riporta il sito della Liga spagnola infatti, il difensore del Barcellona è stato registrato in lista. Il giocatore, a causa dei problemi ... Barcellona, Xavi teme anche l'Inter: 'Girone più difficile degli ultimi 20 anni, ma c'è speranza' 'Ci sono diversi scenari: il migliore, il meno buono e il peggiore. Voglio che il mercato finisca ma possono succedere molte cose. Bernardo Silva Non si perde mai la speranza, ma è difficile, ...