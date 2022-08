Balotelli vs Montella, lite furiosa in Turchia al termine del match dell'Adana FOTO | VIDEO (Di domenica 28 agosto 2022) Terza vittoria in campionato (su quattro partite giocate) e secondo posto a quota nove punti. E' iniziata bene la stagione di Vincenzo Montella in Turchia alla guida dell'Adana Demirspor . Ma nonostante... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 agosto 2022) Terza vittoria in campionato (su quattro partite giocate) e secondo posto a quota nove punti. E' iniziata bene la stagione di Vincenzoinalla guidaDemirspor . Ma nonostante...

marcoconterio : ?? ???? Durissimo faccia a faccia in casa Adana Demirspor dopo la partita tra un infuriato Vincenzo Montella e Mario… - fanpage : Duro scontro in campo tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella al termine della partita vinta dall’Adana Demirspor c… - Eurosport_IT : Nervi tesi tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli ?? #SuperLiga - vivereitalia : Montella contro Balotelli, lite in campo: cosa è successo - Video - sportli26181512 : Turchia, Balotelli e Montella vincono ma vengono quasi alle mani: cosa c’è dietro la lite furiosa VIDEO: Ci sono vo… -