Baby K, dall’acqua affiora il lato B pazzesco | Foto virale (Di domenica 28 agosto 2022) La Foto di Baby K è diventata virale in men che non si dica: avete visto che lato B pazzesco? Guardatela immersa nell’acqua. Le vacanze da sogno per a celebre pop star continuano senza sosta. Anche in relax la cantante fa parlare di sé per uno scatto spuntato dal web, avete visto di che cosa L'articolo Baby K, dall’acqua affiora il lato B pazzesco Foto virale chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 28 agosto 2022) LadiK è diventatain men che non si dica: avete visto che? Guardatela immersa nell’acqua. Le vacanze da sogno per a celebre pop star continuano senza sosta. Anche in relax la cantante fa parlare di sé per uno scatto spuntato dal web, avete visto di che cosa L'articoloK,ilchemusica.it.

Baby_Trixiee : RT @itsimori: charles che abbraccia la carlotta scaldandola quando esce dall'acqua he's really the best boyfriend ever -