Avellino, ultimo test prima del campionato: le possibili scelte di Taurino (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – ultimo appuntamento del precampionato per l’Avellino di Roberto Taurino. E’ in programma per oggi pomeriggio (ore 17.30 allo stadio “Gallucci”) l’allenamento congiunto con il Solofra, formazione militante nel campionato di Eccellenza. Dalla giornata di domani comincia la settimana tipo che porterà l’Avellino al big match della prima giornata contro il Pescara. Il tecnico salentino, dopo il successo rimediato in settimana contro l’FC Matese confermerà il 3-4-3. Un punto fermo fin dall’inizio della preparazione della truppa irpina. Contro la formazione gialloblu, Taurino offrirà spazio a chi in settimana non ha giocato il test contro i verdeoro. All’appello non ci saranno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoappuntamento del preper l’di Roberto. E’ in programma per oggi pomeriggio (ore 17.30 allo stadio “Gallucci”) l’allenamento congiunto con il Solofra, formazione militante neldi Eccellenza. Dalla giornata di domani comincia la settimana tipo che porterà l’al big match dellagiornata contro il Pescara. Il tecnico salentino, dopo il successo rimediato in settimana contro l’FC Matese confermerà il 3-4-3. Un punto fermo fin dall’inizio della preparazione della truppa irpina. Contro la formazione gialloblu,offrirà spazio a chi in settimana non ha giocato ilcontro i verdeoro. All’appello non ci saranno ...

