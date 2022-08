Avellino | poker al Solofra nell’ultimo test del precampionato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Termina con una vittoria l’ultimodelper l’di Roberto Taurino. Al “Gallucci” di, i lupi battono 4-0 i padroni di casa. Due gol per tempo per i biancoverdi prima con Maniero e Di Gaudio poi Dall’Oglio e Ceccarelli. In chiave formazione, Taurino conferma il 3-4-3. Dentro Pizzella tra i pali, Sbraga al centro della difesa, Casarini con Dall’Oglio in mediana e Maniero – probabilmente alla sua ultima apparizione in maglia dell’– al centro del tridente con Di Gaudio e Kanoute ai suoi lati. Unico assente, ma apparso a bordo campo Matera fermo ai box per un problema fisico., il tabellino (0-4): Marcatori: 9? pt Maniero, 41? pt Di Gaudio, 28? st ...