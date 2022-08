“Atteso in città”: svolta a Manchester e la notizia allerta anche il Napoli (Di domenica 28 agosto 2022) La notizia è arrivata. La trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Osimhen e Ronaldo potrebbe essere ad un punto di svolta. In questi ultimi giorni di mercato una delle voci che maggiormente sta catturando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi è senza alcun dubbio quella di Cristiano Ronaldo al Napoli. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 agosto 2022) Laè arrivata. La trattativa tra ile ilUnited per Osimhen e Ronaldo potrebbe essere ad un punto di. In questi ultimi giorni di mercato una delle voci che maggiormente sta catturando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi è senza alcun dubbio quella di Cristiano Ronaldo al. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LECCE, SCAMBIO DI DOCUMENTI CON IL BARCELLONA PER UMTITI: IL GIOCATORE E' ATTESO DOMANI IN CITTA'… - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: trovato l'accordo per Camara. Giocatore atteso domani in città, martedì le visite #AsRoma - luigidv : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: trovato l'accordo per Camara. Giocatore atteso domani in città, martedì le visite #AsRoma - abysspsg : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: trovato l'accordo per Camara. Giocatore atteso domani in città, martedì le visite #AsRoma - LAROMA24 : Calciomercato Roma: trovato l'accordo per Camara. Giocatore atteso domani in città, martedì le visite #AsRoma… -

DIRETTA PARMA COSENZA/ Video streaming tv: grande equilibrio nei precedenti ... EMILIANI FAVORITI! Parma Cosenza , in diretta dallo Stadio Ennio Tardini della città emiliana, si ... Il verdetto del Tardini è già molto atteso: che cosa ci dirà la diretta di Parma Cosenza PROBABILI ... Controesodo, ANAS: fine settimana da bollino rosso, la mappa A partire dalla mattinata di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso traffico in ... Il consistente flusso di traffico in prossimità delle grandi città è previsto soprattutto a partire ... TUTTO mercato WEB ... EMILIANI FAVORITI! Parma Cosenza , in diretta dallo Stadio Ennio Tardini dellaemiliana, si ... Il verdetto del Tardini è già molto: che cosa ci dirà la diretta di Parma Cosenza PROBABILI ...A partire dalla mattinata di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) ètraffico in ... Il consistente flusso di traffico in prossimità delle grandiè previsto soprattutto a partire ... Cagliari, è fatta per Falco: l'ex Lecce è atteso in città dopo la rescissione con la Stella Rossa