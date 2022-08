(Di domenica 28 agosto 2022) Secondo il Times, il difensore del Tottenham Sergio Reguilon, 25 anni, è vicino a siglare un trasferimento per un prestito all'...

gippu1 : Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Bruges: dopo qualche anno di pausa, a grande richiesta è tornato il GIRONE-FUFF… - sportli26181512 : Atletico Madrid, c'è il sostituto di Renan Lodi: Secondo il Times, il difensore del Tottenham Sergio Reguilon, 25 a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Simeone: 'Valencia squadra energica, si riflette molto nel suo allenatore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Simeone: 'Valencia squadra energica, si riflette molto nel suo allenatore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Simeone: 'Valencia squadra energica, si riflette molto nel suo allenatore' -

L'allenatore italiano, nel corso della conferenza stampa della vigilia (domani il Valencia sfida in Liga l', alle 22), si è detto ottimista a proposito della trattativa in corso con l'...L'allenatore dell'Simeone ha annunciato l'imminente arrivo ai Colchoneros di Reguilon Diego Simeone, allenatore dell', in conferenza stampa ha annunciato l'imminente arrivo ai Colchoneros ...Calciomercato news, l'arrivo di Saul alla Roma dall'Atletico Madrid rappresenterebbe il tassello ideale per rimpiazzare l'infortunato Georginio Wijnaldum.Il difensore brasiliano di origini italiane dell'Atlético Madrid sembra pronto, secondo le ultime voci di mercato, a passare al Nottingham Forest; ecco le parole di Diego Simeone, che fa il punto sul ...