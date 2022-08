Atletica, Yeman Crippa trionfa a Feltre da Campione d’Europa. Sigillo al Giro delle Mura, battuto Korir (Di domenica 28 agosto 2022) Yeman Crippa è tornato in gara dopo essersi laureato Campione d’Europa dei 10.000 metri. A sei giorni dal trionfo di Monaco, l’azzurro ha vinto il Giro delle Mura Città di Feltre. Il mezzofondista si è imposto sotto la pioggia battente nel tradizionale appuuntamento su strada nella cittadina veneta (in provincia di Belluno), involandosi in progressione verso il traguardo dopo aver staccato il keniano Felix Kiptarus Korir (argento iridato under 20 dei 3000 metri) nel corso dell’ultimo Giro. Yeman Crippa si è aggiudicato la 33ma edizione del Trofeo Cassa Rurale Dolomiti con il tempo di 22:55, rifilando 13 secondi di distacco all’avversario diretto insieme al quale era scappato via a metà ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022)è tornato in gara dopo essersi laureatodei 10.000 metri. A sei giorni dal trionfo di Monaco, l’azzurro ha vinto ilCittà di. Il mezzofondista si è imposto sotto la pioggia battente nel tradizionale appuuntamento su strada nella cittadina veneta (in provincia di Belluno), involandosi in progressione verso il traguardo dopo aver staccato il keniano Felix Kiptarus(argento iridato under 20 dei 3000 metri) nel corso dell’ultimosi è aggiudicato la 33ma edizione del Trofeo Cassa Rurale Dolomiti con il tempo di 22:55, rifilando 13 secondi di distacco all’avversario diretto insieme al quale era scappato via a metà ...

Agenzia_Ansa : L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'13. Argento al… - Eurosport_IT : Noi non notiamo nessuna differenza ???????? Le sue parole complete… - Eurosport_IT : Il titolo europeo vuole essere solo l'inizio per Yeman Crippa ???????? ?? - TgrRaiTrentino : A Rovereto anche Yeman #Crippa per il 58esimo Palio della Quercia. Presentato il programma del più antico meeting d… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'allungo del norvegese Zerei Kbrom Mezngi a 3 giri dalla fine, lo stacco da Crippa che sembra insormontabile, 15 metri. Poi i… -