Atalanta, magia di Koopmeiners: espugnato il Bentegodi di misura (Di domenica 28 agosto 2022) L'Atalanta fa sua la gara in trasferta del “Bentegodi” superando per 1-0 il Verona, grazie a Koopmeiners. Una vittoria che consente agli orobici di raggiungere quota 7 in classifica. Per gli scaligeri arriva, invece, la seconda sconfitta in 3 gare, con la squadra che rimane così ferma in classifica con un solo punto all'attivo. Il primo squillo è dei padroni di casa e porta la firma di Lasagna, che al 14? riceve palla in area e calcia forte sul primo palo, con la sfera che esce di poco a lato. Gli scaligeri giocano meglio ma tornano dalle parti di Musso solo al 40?, quando Ilic ci prova con un piattone mancino dal limite che si spegne però alla destra del portiere argentino. Un minuto più tardi si vedono anche gli ospiti, con Lookman che entra in area e tenta il sinistro da posizione defilata trovando però Montipò pronto alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) L'fa sua la gara in trasferta del “” superando per 1-0 il Verona, grazie a. Una vittoria che consente agli orobici di raggiungere quota 7 in classifica. Per gli scaligeri arriva, invece, la seconda sconfitta in 3 gare, con la squadra che rimane così ferma in classifica con un solo punto all'attivo. Il primo squillo è dei padroni di casa e porta la firma di Lasagna, che al 14? riceve palla in area e calcia forte sul primo palo, con la sfera che esce di poco a lato. Gli scaligeri giocano meglio ma tornano dalle parti di Musso solo al 40?, quando Ilic ci prova con un piattone mancino dal limite che si spegne però alla destra del portiere argentino. Un minuto più tardi si vedono anche gli ospiti, con Lookman che entra in area e tenta il sinistro da posizione defilata trovando però Montipò pronto alla ...

ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Il miglior Verona della stagione non ferma l'Atalanta: magia di Koopmeiners, espugnato il Bentegodi - sscalcionapoli1 : L’Atalanta soffre ma la spunta nella ripresa a Verona: decide una magia di Koopmeiners - sportface2016 : Le pagelle e i voti di #VeronaAtalanta: decide una magia di #Koopmeiners #SerieA - tuttoatalanta : Il miglior Verona della stagione non ferma l'Atalanta: magia di Koopmeiners, espugnato il Bentegodi… - TuttoMercatoWeb : Il miglior Verona della stagione non ferma l'Atalanta: magia di Koopmeiners, espugnato il Bentegodi -