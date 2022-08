Atalanta, Koopmeiners: «Obiettivo Europa, meglio se la Champions» (Di domenica 28 agosto 2022) Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona: le dichiarazioni Teun Koopmeiners ha parlato a Dazn dopo Verona-Atalanta. LE PAROLE – «Sono molto felice e contento per il mio gol e per il risultato. Dobbiamo continuare a combattere sul campo, ce la metteremo tutta per vincere anche in casa al prossimo turno. Obiettivo? Tornare in Europa, meglio se in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Teun, centrocampista dell’, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona: le dichiarazioni Teunha parlato a Dazn dopo Verona-. LE PAROLE – «Sono molto felice e contento per il mio gol e per il risultato. Dobbiamo continuare a combattere sul campo, ce la metteremo tutta per vincere anche in casa al prossimo turno.? Tornare inse in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

