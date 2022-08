Atalanta, Koopmeiners: 'Dobbiamo fare come contro il Milan, siamo in un buon periodo' (Di domenica 28 agosto 2022) Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, si è presentato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Verona: "Dobbiamo... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Teun, centrocampista dell', si è presentato ai microfoni di DAZN prima della partitail Verona: "...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Koopmeiners: 'Dobbiamo mettere energia nel gioco come fatto con il Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Koopmeiners: 'Dobbiamo mettere energia nel gioco come fatto con il Milan' - milanmagazine_ : ATALANTA - Koopmeiners: 'Dobbiamo mettere energia nel gioco come fatto con il Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Koopmeiners: 'Dobbiamo mettere energia nel gioco come fatto con il Milan' - napolimagazine : ATALANTA - Koopmeiners: 'Dobbiamo mettere energia nel gioco come fatto con il Milan' -