Atalanta | Gasperini non ci sta e ‘chiama’ il club | frecciata inaspettata

EnricoTurcato : #Gasperini molto morbido su #Malinovskyi: “È giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore che garantisca più di 6 gol.… - CalcioNews24 : #Gasperini è intervenuto nel post partita di #VeronaAtalanta ??? - serieAnews_com : #Atalanta, #Gasperini: “Speriamo che succeda qualcosa in questi ultimi giorni di #calciomercato” - MomentiCalcio : Atalanta, le parole di Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona - TuttoHellasVer1 : Verona-Atalanta 0-1, Gasperini: «Non bene il primo tempo, potevamo chiuderla. Possiamo fare meglio» -

... poi Igor Tudor " ha ottenuto salvezze mai in discussione avvicinando anche idealmente le posizioni europee, mentre l'dal 2016, anno in cui Gian Pierosi è seduto in panchina, in ...L'ha vinto in casa del Verona e Gian Pieroha commentato così la partita ai microfoni di Dazn : "La prestazione nel primo tempo non è stata così buona, nel secondo abbiamo avuto la ...(ANSA) - VERONA, 28 AGO - Vittoria di misura per l'Atalanta che vince in casa del ... Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all'intervallo e ottiene la reazione sperata.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...