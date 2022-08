Atalanta, attacco nuovo a Verona con la coppia Lookman-Zapata (Di domenica 28 agosto 2022) L’Atalanta va a Verona e si gioca il 13 e il 17. Tanto per sfidare anche la cabala. In realtà sono le due facce nuove in campo oggi al “Bentegodi”, il 13 è Ederson che era piaciuto molto durante il ritiro e poi si era fermato per un problema muscolare. L’altro, naturalmente, il 17 è l’ultimo arrivato Hoejlund, il danesone di appena 19 anni che pronti via si mette a disposizione del tecnico. Se poi uno o l’altro potranno essere anche titolari, oggi a Verona, non è dato sapere, anche perché Gasperini è tornato alle ultime vecchie abitudini e ha saltato la conferenza stampa della vigilia, magari preferendo rimandare considerazioni sul mercato alla vigilia dell’incontro di giovedì col Torino, cioè a trattative quasi chiuse. Comunque Hoejlund porta un rinforzo di tutto rispetto all’attacco, come desiderava il mister. Poi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022) L’va ae si gioca il 13 e il 17. Tanto per sfidare anche la cabala. In realtà sono le due facce nuove in campo oggi al “Bentegodi”, il 13 è Ederson che era piaciuto molto durante il ritiro e poi si era fermato per un problema muscolare. L’altro, naturalmente, il 17 è l’ultimo arrivato Hoejlund, il danesone di appena 19 anni che pronti via si mette a disposizione del tecnico. Se poi uno o l’altro potranno essere anche titolari, oggi a, non è dato sapere, anche perché Gasperini è tornato alle ultime vecchie abitudini e ha saltato la conferenza stampa della vigilia, magari preferendo rimandare considerazioni sul mercato alla vigilia dell’incontro di giovedì col Torino, cioè a trattative quasi chiuse. Comunque Hoejlund porta un rinforzo di tutto rispetto all’, come desiderava il mister. Poi ...

