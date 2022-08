Assalto last minute: 60 milioni che fanno tremare il Milan (Di domenica 28 agosto 2022) In questi ultimi giorni di calciomercato il Milan potrebbe subire l’Assalto di un club di Premier League: offerta da 60 milioni Siamo ormai agli sgoccioli di questa sessione estiva di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 28 agosto 2022) In questi ultimi giorni di calciomercato ilpotrebbe subire l’di un club di Premier League: offerta da 60Siamo ormai agli sgoccioli di questa sessione estiva di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: Renan #Lodi alla #Juventus: assalto last minute???? - CMercatoNews : Renan #Lodi alla #Juventus: assalto last minute???? - serieB123 : SerieB Titolare prima dell’addio: assalto last minute di Milan e Roma -