Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 27 agosto 2022 (Di domenica 28 agosto 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 27 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa 1962 spettatori (16.84% di share); su Canale5 il film Se son rose ha avuto 1422 spettatori (share 10.94%). Su Italia1 il film L'Incredibile Hulk ha ottenuto 849 spettatori (6.60%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo sport, con la partita di Volley Maschile: Italia-Canada ha portato a casa 1001 spettatori (7.53%); su Rai3 il film Giù la testa ha portato a casa 534 spettatori (4.03%); su Rete4 il film Guardia del corpoe ha intrattenuto 546 spettatori (4.12%); su La7 il film Mato Grosso ...

