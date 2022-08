Ascolti TV 27 agosto, Reazione a Catena in picchiata (25%): Antonella Clerici bene anche in replica (16.8%) (Di domenica 28 agosto 2022) Come sono andati gli Ascolti tv del giorno 27 agosto? Partiamo subito informando che in prima serata si sono tenuti i Mondiali di pallavolo maschile, con la sfida tra Italia e Canada. Sempre nel Prime Time, Rai 1 ha offerto al suo pubblico la replica di The Voice Senior che, nonostante tutto, sembra funzionare. Tra i game show si segnala il freno subito da Marco Liorni con Reazione a Catena che è risultata essere meno vista del consueto. Subito dopo la messa in onda di questa trasmissione, il pubblico è tornato ad essere elevato per seguire il Tg1! Ascolti TV ieri 27 agosto Prime Time, bene anche i Mondiali di pallavolo maschile Continua ad andare avanti la replica di The Voice Senior che, nel sabato sera di ieri, ha ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 agosto 2022) Come sono andati glitv del giorno 27? Partiamo subito informando che in prima serata si sono tenuti i Mondiali di pallavolo maschile, con la sfida tra Italia e Canada. Sempre nel Prime Time, Rai 1 ha offerto al suo pubblico ladi The Voice Senior che, nonostante tutto, sembra funzionare. Tra i game show si segnala il freno subito da Marco Liorni conche è risultata essere meno vista del consueto. Subito dopo la messa in onda di questa trasmissione, il pubblico è tornato ad essere elevato per seguire il Tg1!TV ieri 27Prime Time,i Mondiali di pallavolo maschile Continua ad andare avanti ladi The Voice Senior che, nel sabato sera di ieri, ha ...

ParliamoDiNews : Ascolti TV di sabato 27 agosto 2022: The Voice vince su Se son rose, bene i mondiali di Pallavolo #Televisione… - infoitcultura : Ascolti tv 27 agosto 2022: The Voice Senior davanti a Canale 5 - infoitcultura : Ascolti tv sabato 27 agosto 2022: vince The Voice Senior, a seguire Canale 5 e i Mondiali di Pallavolo - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 27 agosto 2022: vince The Voice Senior, a seguire Se son rose e i Mondiali di Pallavolo - AnnaMancini81 : Ascolti TV sabato 27 agosto, The Voice Senior 16.8%, Se son rose 10.9% -