ASCOLTI TV 27 AGOSTO 2022: THE VOICE SENIOR (16,8%), SE SON ROSE (10,9%), LA PALLAVOLO (7,5%), SERGIO LEONE, REAZIONE A CATENA (Di domenica 28 agosto 2022) ASCOLTI TV 27 AGOSTO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – xWeekly – xWeekly – xBuongiorno Benessere Estate – xLinea Verde Sentieri – xLinea Verde Tour – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xTg1 + Un’Amicizia al Curry – xREAZIONE a CATENA – xREAZIONE a CATENA – xTg1 – xTecheTecheTè – xThe VOICE SENIOR (R) – x x x xQualunque Cosa Accada – x Prima Pagina – xTg5 – xAmazzonia – xCina – xMagnifica Italia – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xCome Sorelle – xMiss FBI – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xSe Son ROSE – x x x ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 28 agosto 2022)TV 27· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – xWeekly – xWeekly – xBuongiorno Benessere Estate – xLinea Verde Sentieri – xLinea Verde Tour – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xTg1 + Un’Amicizia al Curry – x– x– xTg1 – xTecheTecheTè – xThe(R) – x x x xQualunque Cosa Accada – x Prima Pagina – xTg5 – xAmazzonia – xCina – xMagnifica Italia – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xCome Sorelle – xMiss FBI – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xSe Son– x x x ...

fabiofabbretti : Vince #TheVoiceSenior (replica al 16.8%) vs Pieraccioni (#SeSonRose al 10.9%). Rai2 al 7.5% con i Mondiali di… - tvblogit : Ascolti tv sabato 27 agosto 2022 - zazoomblog : Ascolti tv sabato 27 agosto 2022: The Voice Senior Se son rose Mondiali Pallavolo dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 27 agosto 2022: The Voice Senior, Se son rose, Mondiali Pallavolo, dati Auditel e share - dipego : @serracchiani @rtl1025 Le hanno dato l'orario di punta degli ascolti della domenica mattina di fine agosto ?? Comunq… -