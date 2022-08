ASCOLTI TV 27 AGOSTO 2022: THE VOICE SENIOR (16,8%), SE SON ROSE (10,9%), LA PALLAVOLO (7,5%), HULK (6,6%), REAZIONE A CATENA (25,9%), LE QUALIFICHE (7%) (Di domenica 28 agosto 2022) ASCOLTI TV 27 AGOSTO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – 696 18.54 + 696 17.09Weekly – 683 16.97 + 651 17.53Weekly – 613 15.76Buongiorno Benessere Estate – 769 15.89Linea Verde Start – 1161 16.70Linea Verde Tour – 2009 19.15Tg1 – 3170 26.70Linea Blu – 1500 13.99Passaggio a Nord-Ovest – 942 10.75A Sua Immagine – 791 9.32 + 831 10.11Tg1 + Un’Amicizia al Curry – 983 12.15 + 902 11.24REAZIONE a CATENA – 1876 20.19REAZIONE a CATENA – 2870 25.88Tg1 – 3455 26.98TecheTecheTè – 2902 20.76The VOICE SENIOR (R) – 1962 16.84 631 10.21 82 7.57 1587 21.69Professore per Amore – 402 9.07 Prima Pagina – xTg5 – 968 24.56Amazzonia – 470 11.78Cina – 362 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 28 agosto 2022)TV 27· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – 696 18.54 + 696 17.09Weekly – 683 16.97 + 651 17.53Weekly – 613 15.76Buongiorno Benessere Estate – 769 15.89Linea Verde Start – 1161 16.70Linea Verde Tour – 2009 19.15Tg1 – 3170 26.70Linea Blu – 1500 13.99Passaggio a Nord-Ovest – 942 10.75A Sua Immagine – 791 9.32 + 831 10.11Tg1 + Un’Amicizia al Curry – 983 12.15 + 902 11.24– 1876 20.19– 2870 25.88Tg1 – 3455 26.98TecheTecheTè – 2902 20.76The(R) – 1962 16.84 631 10.21 82 7.57 1587 21.69Professore per Amore – 402 9.07 Prima Pagina – xTg5 – 968 24.56Amazzonia – 470 11.78Cina – 362 ...

