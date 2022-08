(Di domenica 28 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono secome professoressa di canto nella scuola di. La cantante ha vuotato il sacco ed ha deciso di dire lasu come stanno le cose. Dopo averla vista partecipare e trionfare nell’ultima edizione di Ballando con le stelle ed essere giudice ne Il cantante mascherato, in molti

Rosablu2021 : Arisa torna a Sanremo ma con una bella canzone non come l'ultima volta. #Techetechete -

YouMovies

cambia look Come già fatto in precedenza,è tornata a sfoggiare capelli quasi rasati e di colore biondo platino in vista della ripresa dei suoi impegni di lavoro . Nelle ultime ore la ...Amici 2022: quandoufficialmente il programma su Canale 5 La prima puntata sarà in onda alle ... Al loro posto Daniel Lo edovranno cercare di mantenere saldo l'interesse del pubblico che - ... Arisa torna ad Amici La risposta spiazza tutti: ecco la verità In tanti si chiedono se Arisa torna come professoressa di canto nella scuola di Amici. La cantante ha vuotato il sacco.Per Arisa le vacanze sono finite e sui social ha documentato il ritorno al lavoro con foto e Stories. Niente tacchi o abiti eleganti per lei, ha preferito rimanere comoda in shorts e t-shirt, anche se ...