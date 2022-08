Argentina: manifestazioni pro Fernandez de Kirchner (Di domenica 28 agosto 2022) In Argentina sono scoppiate manifestazioni a favore della vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. Le manifestazioni sono iniziate dopo che i pubblici ministeri hanno condannato Fernandez de Kirchner a 12 anni di reclusione per corruzione. La vicepresidente nega ogni accusa e afferma che si tratta di una persecuzione giudiziaria e politica. Vicepresidente dell’Argentina condannata per corruzione Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Insono scoppiatea favore della vicepresidente Cristinade. Lesono iniziate dopo che i pubblici ministeri hanno condannatodea 12 anni di reclusione per corruzione. La vicepresidente nega ogni accusa e afferma che si tratta di una persecuzione giudiziaria e politica. Vicepresidente dell’condannata per corruzione

