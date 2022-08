Antony va al Manchester United: le cifre e i dettagli della trattativa (Di domenica 28 agosto 2022) Uno dei colpi più onerosi di questa sessione estiva di calciomercato sarà nei prossimi giorni quello che porterà Antony dall’Ajax al Manchester United. E’ ormai stato tutto definito, con i due club che in queste ore si stanno scambiando gli ultimi documenti. L’arrivo di Antony a Manchester è previsto per la prossima settimana. Antony Manchester United Ajax Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United verserà 100 milioni di euro nelle casse dell’Ajax. Il brasiliano, invece, firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per un eventuale prolungamento fino al 2028. E’ fatta dunque. Antony è pronto a cominciare questa nuova avventura in Premier League. Ad aspettarlo c’è lo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) Uno dei colpi più onerosi di questa sessione estiva di calciomercato sarà nei prossimi giorni quello che porteràdall’Ajax al. E’ ormai stato tutto definito, con i due club che in queste ore si stanno scambiando gli ultimi documenti. L’arrivo diè previsto per la prossima settimana.Ajax Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilverserà 100 milioni di euro nelle casse dell’Ajax. Il brasiliano, invece, firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per un eventuale prolungamento fino al 2028. E’ fatta dunque.è pronto a cominciare questa nuova avventura in Premier League. Ad aspettarlo c’è lo ...

Gazzetta_it : Manchester United, Antony si avvicina, così Ronaldo si allontana da Napoli - cmdotcom : Il #ManchesterUnited è ad un passo da #Antony: affare da 100 milioni, #Osimhen è più lontano - tancredipalmeri : (segue) Il Manchester United, come informa la Gazzetta, ha dato come priorità Antony dell’Ajax, per cui sono stati… - isacdosanjos23 : Antony è do Manchester United. - gilabolacom : DEAL! Fabrizio Romano Konfirmasi Transfer Antony ke Manchester United -