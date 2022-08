Antony Manchester United, i Red Devils fanno il colpaccio: c’è l’accordo (Di domenica 28 agosto 2022) Antony Manchester United, i Red Devils mettono a segno un altro colpo per il reparto offensivo: c’è l’accordo per il brasiliano Accordo totale per il trasferimento di Antony al Manchester United, che rinforzerà così ulteriormente il proprio attacco. Come riferito da Fabrizio Romano, domani dovrebbero arrivare le firme sui contratti per sugellare un’operazione da 95+5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022), i Redmettono a segno un altro colpo per il reparto offensivo: c’èper il brasiliano Accordo totale per il trasferimento dial, che rinforzerà così ulteriormente il proprio attacco. Come riferito da Fabrizio Romano, domani dovrebbero arrivare le firme sui contratti per sugellare un’operazione da 95+5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

