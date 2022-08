Antony a un passo dello United per 100 milioni. Così CR7 si allontana da Napoli

cmdotcom : Il #ManchesterUnited è ad un passo da #Antony: affare da 100 milioni, #Osimhen è più lontano - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #ManchesterUnited è ad un passo da #Antony: affare da 100 milioni, #Osimhen è più lontano - LuigiLiccardo6 : RT @GianmarcoGio: ?? Secondo @David_Ornstein il @ManUtd sarebbe ad un passo da #Antony dell’@AFCAjax per € 100M bonus compresi. Da capire qu… - logobankz : RT @cmdotcom: Il #ManchesterUnited è ad un passo da #Antony: affare da 100 milioni, #Osimhen è più lontano - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Il #ManchesterUnited è ad un passo da #Antony: affare da 100 milioni, #Osimhen è più lontano -

'È sempre una questione di soldi ed è molto triste' ha detto Schreuder, il successore di Ten Hag sulla panchina degli olandesi da sempre contrario alla cessione di, anche perché l'Ajax in ...Secondo quanto riferisce The Athletic , è ad unl'accordo con l'Ajax per l'acquisto dell'esterno offensivo, richiesta esplicita dell'allenatore olandese dopo l'esperienza assieme in ...Come riporta Sky Sports UK, i Red Devils sono molto vicini a un accordo con l'Ajax per l'esterno offensivo brasiliano ...La Turris continua il mercato in entrata con le vele spiegate e perfeziona il centrocampo: dal Vicenza arriva il francese Taugourdeau ...