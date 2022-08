Antonella Clerici al settimo cielo: la notizia che nessuno si aspettava (Di domenica 28 agosto 2022) Grande soddisfazione per Antonella Clerici, che continua ad avere elogi professionali e ottime notizie a livello personale Antonella Clerici per la Rai è sinonimo di successo e di professionalità. La longeva conduttrice televisiva infatti riceve ogni anno ottimi consensi, nelle diverse esperienze e avventura a cui viene assegnata. La presentatrice di The Voice Senior e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Grande soddisfazione per, che continua ad avere elogi professionali e ottime notizie a livello personaleper la Rai è sinonimo di successo e di professionalità. La longeva conduttrice televisiva infatti riceve ogni anno ottimi consensi, nelle diverse esperienze e avventura a cui viene assegnata. La presentatrice di The Voice Senior e L'articolo proviene da Inews24.it.

ParliamoDiNews : Antonella Clerici, la dieta del 5 contro il gonfiore: come funziona #DietaeAlimentazione #News #AntonellaClerici… - CIAfra73 : #TheVoiceSenior in replica, settima puntata. Condotto da Antonella Clerici, torna il talent show in onda nella prim… - museodelcane : Mi manca Oliver - Antonella Clerici - Albertogiacomo5 : @LucaBizzarri Ricordiamo tutti 'Io senza Fava non so stare' di Antonella Clerici in un suo momento molto gender. Beh, neanche io. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “The Voice Senior” seconda stagione. Alla scoperta, con Antonella Clerici, delle più belle voci over… -